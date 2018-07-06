СК проверяет информацию о покушении на Винника в Греции

Следственный комитет приступил к проверке информации о готовившемся покушении на россиянина Александра Винника, обвиняемого в РФ в мошенничестве в сфере компьютерной информации и находящегося в греческой тюрьме.
Соответствующее поручение ведомству дала Генеральная прокуратура. «Сведения о покушении на убийство Винника А. В. ранее не являлись предметом исследования, с целью оперативного реагирования проверка данной информации поручена Следственному комитету Российской Федерации», — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Также сообщается, что Россия направила Греции новый запрос о выдаче Винника. Россиянина хотят привлечь к уголовной ответственности после возбуждения нового уголовного дела о мошенничестве в сфере компьютерной информации.
Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. США обвиняют его в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. В случае экстрадиции в США гражданину РФ грозит до 55 лет тюрьмы. Выдачи Винника добивается также Россия.
Также сообщается, что Россия направила Греции новый запрос о выдаче Винника. Россиянина хотят привлечь к уголовной ответственности после возбуждения нового уголовного дела о мошенничестве в сфере компьютерной информации.
Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. США обвиняют его в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. В случае экстрадиции в США гражданину РФ грозит до 55 лет тюрьмы. Выдачи Винника добивается также Россия.
Комментарии