Второй выпуск «Курса НТВ» стал «Особенным»

Телеканал НТВ объявляет о результатах финального питчинга студентов «Курса НТВ»: «Продюсирование телевизионных программ».

Проектом-победителем стала работа 28-летней Олеси Дудник из Орска «Особенные» в жанре сторителлинг. Это проект о том, какой путь приходится пройти человеку, чтобы принять себя. Кроме того, как наиболее спонсороемкая экспертным жюри была отмечена идея программы «Что русскому хорошо?» Константина Колесникова, она позволяет рассмотреть наш национальный колорит глазами иностранцев.



Напомним, что в марте 2018 года телеканал НТВ открыл второй интенсивный образовательный курс для менеджеров кино и телевидения в «Московской школе кино». Менторами и преподавателями курса стали ведущие НТВ Вадим Такменёв, Сергей Малозёмов, Сергей Майоров, продюсеры Алексей Гелазония, Александр Максимов, Ирина Старикова, Александр Дёмочкин, Гузель Ибрагимова а также топ-менеджеры и сотрудники канала Людмила Бродская, Анастасия Лисова, Наталья Варен, Игорь Сордохонов.



Второй «Курс НТВ» состоял из четырех блоков: общие принципы работы тв-программ, сторителлинг и программы о звездах, большие праймовые шоу, лайфстайл. Обучение продолжалось четыре месяца и включало 20 учебных занятий и 144 академических часа. На финальном питчинге студенты представили проекты в жанрах сторителлинг, праймовые шоу и лайфстайл. Результатом стала презентация идей перед профессиональным жюри.



«„Курс НТВ“ — это системное намерение канала готовить менеджеров и продюсеров не только для нас, но и для телевизионного рынка в целом. Мы видим, какое количество талантливых молодых продюсеров, корреспондентов, редакторов работают на НТВ и в продакшен-компаниях, производящих контент для канала. Многие из них уже обучились тактике, но мы бы хотели, чтобы они начали мыслить стратегически. Также „Курс НТВ“ для талантливых людей из смежных сфер: диджитал, кино, массмедиа. Кроме того, курс показал, какой огромный потенциал телепроизводства существует в регионах», — говорит генеральный продюсер НТВ, куратор курса Тимур Вайнштейн.



Кстати, трое победителей первого курса получили возможность профессиональной реализации на НТВ. Идея проекта «Деньги к деньгам», предложенная Сергеем Сыркиным, как максимально продуманная и готовая к реализации, в настоящий момент находится на стадии подготовки пилотной версии, а Сергей работает шеф-редактором стартап-шоу «Идея на миллион». Армина Ванян по завершении курса работала продюсером на проекте «Путешествие Деда Мороза с НТВ», а сейчас она в команде нового проекта Натальи Мальцевой, премьера которого состоится осенью. Менторы НТВ заложили такую уверенность в Павла Тихонова, что финалист первого курса начал продюсировать и запустил в производство художественный короткометражный фильм и медиапроект на видеохостинге.



Финальный питчинг проектов прошел при участии «Газпром-медиа» и образовательной программы #ГПМтренд, запущенной в честь 20-летия холдинга. На презентации проектов присутствовала директор по персоналу холдинга «Газпром-медиа» Эрика Куянцева, а также порядка 100 представителей рекламных агентств и партнеров холдинга.



Эрика Куянцева отметила, что это уже четвертое мероприятие в рамках образовательной программы #ГПМТренды, но с каналом НТВ оно прошло в уникальном формате.



«Мы впервые увидели и услышали итоги работы целого курса. Студенты прекрасно умеют подавать материал. Очень приятно, что многие проекты затрагивают социально значимые темы. Порадовал высокий уровень работ, среди них есть уже готовые телевизионные проекты, что называется, „бери и делай“. Из представленных работ очень понравился проект „Искусство красть“ про похищения шедевров живописи. Автор идеи предложила микс из культурологических и просветительских тем с детективными историями», — сказала Эрика Куянцева.



Сергей Майоров, бессменный ментор образовательного модуля сторителлинг, ведущий тележурнала «Однажды…» на НТВ также отметил смелость творческих идей студентов.



«Это был невероятный эксперимент, это удивительная ситуация, когда телевидение поворачивается лицом к зрителю, а зритель имеет возможность напрямую общаться с теми, кто это телевидение делает: с продюсерами, телевизионными ведущими, директорами, менеджерами канала. Студенты имеют возможность озвучивать свои мечты, идеи, проекты, понимать, в чем они состоятельны, в чем — пока нет. Для нас это важный эксперимент, потому что мы видим живую реакцию. Я очень надеюсь, что этот эксперимент окажется жизнеспособным и из него на свет появятся новые интересные проекты», — говорит Сергей Майоров.



Оценивая итоги питчинга, продюсер безусловных хитов выходных дней на НТВ — программ «Еда живая и мертвая», «Чудо техники», ментор блока лайфстайл Алексей Гелазония рассказал, что во время курса студенты часто обращались к собственному жизненному опыту.



«Треть проектов, которые мы увидели на питчинге, основана на личных историях студентов. То есть продюсеры готовы создавать телевизионный продукт из собственного жизненного опыта. Например, идея „Большой перемены“ Руслана Минина рассказывающая о людях, решивших круто изменить жизнь, родилась из события, произошедшего в семье студента. В этом году проекты наших курсантов строятся в большей степени на эмоциональных факторах, чем ментальных. Идея программы про детей „Сила мысли“ созвучна проекту НТВ „Ты супер!“. Герои программы вынуждены мириться с ограничениями — физиологическими и социальными — но благодаря помощи менторов эти ограничения преодолеваются. Проекты с сильным эмоциональным посылом имеют шанс выстрелить», — сказал Алексей Гелазония.