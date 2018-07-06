В Петербурге ищут певицу, которую бывший муж обвинил в краже сына

Полицейские разыскивают начинающую певицу, которую бывший муж обвинил в краже их общего сына. Первенец стал кульминацией любви артистки и бизнесмена, а развязка этой истории легла в основу уголовного дела.

Анастасию Альтман обвинили в ненадлежащем уходе за ребенком. Поводом к этому послужила видеозапись, предоставленная бывшим супругом. Анастасия решила в свою защиту ничего не говорить, предпочла сбежать. Ее родственники объяснили почему: женщина крайне напугана. И не столько расследованием, сколько бывшим мужем. Но пока экс-возлюбленные предъявляют взаимные претензии и пытаются определить место жительства ребенка, о нем самом, кажется, никто и не думает.



В ходе предварительного следствия певице предъявили обвинение по статье «Ненадлежащее воспитание». Уголовное дело возбудили по заявлению бывшего мужа. Дмитрий Смирнов считает, что она незаконно скрывает их общего ребенка. Обвиняя жену в отсутствии материнского чувства, Дмитрий решил выяснить, как она заботится о ребенке, оставаясь дома одна, и просмотрел записи камер наблюдения. Теперь эти кадры предоставил полицейским, утверждая, что женщина часто оставляла младенца без присмотра.



Суд при разводе эти доводы убедительными не счел и решил, что жить малыш должен с матерью. Смирнову разрешили видеться с ним два раза в неделю. Но он решил не оставлять попыток забрать ребенка к себе и заявил в полицию о синяках и ссадинах, которые замечал у сына. Там сообщили: тесть и теща написали встречную жалобу. Они убеждены, что дочь терпела побои и поэтому пряталась раньше и бегает теперь.



Разбирательства супругов затянулись на несколько лет, а интересы маленького мальчика, кажется, ушли на второй план. Наверняка нет возможности обследовать его у одного и того же врача, посещать детский сад. В связи с этим полицейские хотят оценить состояние психики ребенка.