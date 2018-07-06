Сын дипломата продает редкую картину на обломке самолета ради памятника отцу

Родственник дипломата, работавшего в советское время на Ближнем Востоке, вынужден продать картину кисти сирийского художника Али Сармини, которая многие годы хранилась у него дома. Прощаться с искусством приходится ради памяти отца: на вырученные деньги он хочет поставить памятник на кладбище.

На проходной Музея вооруженных сил у человека с чемоданом, разумеется, спросили: а что внутри? Павел Балуев ответил: обломок крыла самолета, фактически произведение искусства, стоимостью 4 млн рублей. А еще семейная реликвия и объект международного значения.



«Сирия. Кунейтра. Боевой символ мира» — так свою картину назвал художник Али Сармини, запечатлевший город в руинах. Но известный сирийский экспрессионист был не просто свидетелем, а непосредственным участником боевых действий в ходе войны Судного дня — так называли арабо-израильский конфликт конца 70-х годов. По легенде, это именно он совершил точное попадание во вражеский самолет.



В истребитель-перехватчик было произведено несколько выстрелов из ЗРК. От одного из них пилот увернуться не смог. В итоге F-4 был сбит советской ракетой. На оборотной стороне полотна — или обломке крыла — до сих пор сохранилась пробоина от поражающего элемента.



Таких обломков было три. Солдат сохранил их, чтобы чуть позже превратить в холсты. Он создал живописный триптих и преподнес его в дар бывшему президенту Сирии Хафезу Асаду, в честь окончания войны на Ближнем Востоке. А тот настолько восхитился символизмом произведения, что решил оставить себе лишь треть живописного пазла. Второй элемент подарил госсекретарю США Генри Киссенджеру. Третий — через представителей дипмиссии попросил передать Леониду Брежневу. Но экспрессионизм в Советском Союзе был не в чести. Стиль художника Сармини посчитали слишком смелым.