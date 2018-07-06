Неизвестный объект упал с неба в степи на западе Казахстана: видео

Предмет размером три на три метра упал в степи между поселками Карасу и Жулдыз на западе Казахстана. Его падение очевидцы сняли на видео.
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Как сообщает сайт «Мой ГОРОД», по неподтвержденным данным, в степь упали обломки ракеты и загорелись.
Очевидец: «Сначала в небе мы увидели свечение, неизвестный предмет летел и светился. Потом он упал с сильным грохотом вдали от села Жалпактал».
Как стало известно, предмет размером три на три метра упал в степи между поселками Карасу и Жулдыз. Кроме того, небольшие обломки разбросаны в радиусе до одного километра от места падения. Как отмечают очевидцы, после падения «метеорита», как его прозвали сельчане, на время пропала мобильная связь. Как сообщили в администрации Казталовского района, жертв и пострадавших нет в результате инцидента нет.
Из сообщения администрации: «На месте работает комиссия из числа сотрудников ДЧС и экологов. Более полная информация будет предоставлена после проведения всех необходимых процедур».
Очевидец: «Сначала в небе мы увидели свечение, неизвестный предмет летел и светился. Потом он упал с сильным грохотом вдали от села Жалпактал».
Как стало известно, предмет размером три на три метра упал в степи между поселками Карасу и Жулдыз. Кроме того, небольшие обломки разбросаны в радиусе до одного километра от места падения. Как отмечают очевидцы, после падения «метеорита», как его прозвали сельчане, на время пропала мобильная связь. Как сообщили в администрации Казталовского района, жертв и пострадавших нет в результате инцидента нет.
Из сообщения администрации: «На месте работает комиссия из числа сотрудников ДЧС и экологов. Более полная информация будет предоставлена после проведения всех необходимых процедур».
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