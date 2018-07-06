Герман Греф рассказал, как часто меняет пароли

В кулуарах проходящего в Москве международного конгресса по кибербезопасности председатель правления «Сбербанка» рассказал корреспонденту НТВ, как противостоять хакерским атакам.

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Герман Греф: «Честно сказать, не каждую неделю (меняю пароли), но стараюсь каждый месяц. Меня мои специалисты по кибербезопасности научили многому. Нас регулярно „вскрывают“ наши белые хакеры, и они нас натренировали минимум раз в месяц менять пароль».



Греф сравнил борьбу с киберпреступностью с командным видом спорта.



«Это как спорт. Как можно обеспечить победу российской сборной? Иметь лучших игроков, лучшего тренера, каждый день тренироваться. Примерно то же самое можно сказать про кибербезопасности.



Преступники, к сожалению, получают все больше средств в свое распоряжение. Они постоянно тренируются , потому что они срывают огромный куш. Когда вы в последний раз слышали, чтобы из банка физически унесли, украли миллион долларов? А виртуально это происходит каждую неделю. Эти деньги будут пускать на новые преступления. Поэтому нужно быть в хорошей форме и объединять все силы, чтобы противостоять. Это командная игра, как футбол».