Жителей дома в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. 20 жильцов были эвакуированы.
Пожару присвоен повышенный второй номер сложности из пяти возможных, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: «На третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу: Пятницкая улица, дом 43, строение 3 наблюдается открытое горение. 20 жильцов с первых трех этажей эвакуированы».
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
В данный момент пожарные проверяют четвертый этаж здания. На месте организован штаб пожаротушения. Площадь возгорания уточняется.
Источник: «На третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу: Пятницкая улица, дом 43, строение 3 наблюдается открытое горение. 20 жильцов с первых трех этажей эвакуированы».
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
В данный момент пожарные проверяют четвертый этаж здания. На месте организован штаб пожаротушения. Площадь возгорания уточняется.
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