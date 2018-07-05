Более 500 человек эвакуировали в центре Праги из-за утечки газа

Большая утечка газа произошла в одном из жилых домов в историческом центре Праги. Сотрудники полиции эвакуировали более 500 местных жителей. Об этом сообщил Мартин Кавка.
В районе, где произошло ЧП, временно приостановлено движение транспорта, передает РИА Новости.
Мартин Кавка, представитель городского управления пожарной охраны: «Пожарные вместе с представителями газового хозяйства работают над прекращением утечки газа и замеряют его концентрацию в районе Масной и прилегающей к ней улиц. В целях безопасности вход в данный район всем посторонним лицам, включая сотрудников СМИ, запрещен. Из нескольких домов полиция вынуждена была эвакуировать в общей сложности более 500 жителей».
Кавка заверил, что утечка может быть прекращена в течение одного-двух часов.
Мартин Кавка, представитель городского управления пожарной охраны: «Пожарные вместе с представителями газового хозяйства работают над прекращением утечки газа и замеряют его концентрацию в районе Масной и прилегающей к ней улиц. В целях безопасности вход в данный район всем посторонним лицам, включая сотрудников СМИ, запрещен. Из нескольких домов полиция вынуждена была эвакуировать в общей сложности более 500 жителей».
Кавка заверил, что утечка может быть прекращена в течение одного-двух часов.
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