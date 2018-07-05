В Мехико 12 человек погибли после взрывов в мастерских по производству пиротехники

Как минимум 12 человек погибли и еще 10 пострадали при взрывах мастерских по производству пиротехники в муниципалитете Тультепек в штате Мехико.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в Тультепеке прогремели два взрыва, второй произошел в момент, когда прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи и пожарные расчеты оказывали помощь пострадавшим.
Губернатор штата Альфредо дель Масо сообщил, что для эвакуации раненых используются в том числе вертолеты группы быстрого реагирования.
Тультепек считается одним из главных центров изготовления пиротехники в Мексике, значительная ее часть производится там нелегально. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили находившийся в этом муниципалитете рынок фейерверков. Жертвами трагедии стали не менее 42 человек, десятки пострадали.
Губернатор штата Альфредо дель Масо сообщил, что для эвакуации раненых используются в том числе вертолеты группы быстрого реагирования.
Тультепек считается одним из главных центров изготовления пиротехники в Мексике, значительная ее часть производится там нелегально. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили находившийся в этом муниципалитете рынок фейерверков. Жертвами трагедии стали не менее 42 человек, десятки пострадали.
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