    «Центроспас» доставил в Петербург тяжелобольных детей из Крыма и Ростова-на-Дону. Крым, МЧС, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Центроспас» доставил в Петербург тяжелобольных детей из Крыма и Ростова-на-Дону

    «Центроспас» доставил в Петербург тяжелобольных детей из Крыма и Ростова-на-Дону

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    «Центроспас» доставил в Петербург тяжелобольных детей из Крыма и Ростова-на-Дону

    «Центроспас» доставил в Петербург тяжелобольных детей из Крыма и <nobr>Ростова-на-Дону</nobr>

      Несколько часов назад в Пулково приземлился спецборт МЧС. Он доставил в Петербург четверых тяжелобольных детей из Симферополя и Ростова-на-Дону.

      Маленькие пациенты, некоторые из которых грудного возраста, находятся в удовлетворительном состоянии, однако нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи. На протяжении всего пути их сопровождали родители и врачи.

      Специалисты следили за тем, как дети переносят полет на медицинских модулях и в транспортном кувезе. На борту воздушного судна созданы все необходимые условия.

      С летного поля в стационары детей увезли на реанимобилях. Колонну сопровождали экипажи дорожной полиции. Маленькие пациенты будут проходить лечение в Федеральном центре имени Алмазова и Педиатрической академии.

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