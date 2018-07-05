«Центроспас» доставил в Петербург тяжелобольных детей из Крыма и Ростова-на-Дону

Несколько часов назад в Пулково приземлился спецборт МЧС. Он доставил в Петербург четверых тяжелобольных детей из Симферополя и Ростова-на-Дону .

Маленькие пациенты, некоторые из которых грудного возраста, находятся в удовлетворительном состоянии, однако нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи. На протяжении всего пути их сопровождали родители и врачи.



Специалисты следили за тем, как дети переносят полет на медицинских модулях и в транспортном кувезе. На борту воздушного судна созданы все необходимые условия.



С летного поля в стационары детей увезли на реанимобилях. Колонну сопровождали экипажи дорожной полиции. Маленькие пациенты будут проходить лечение в Федеральном центре имени Алмазова и Педиатрической академии.