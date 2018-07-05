Российские виноделы неоднозначно восприняли идею о сборе с импортного алкоголя

В правительстве сейчас обсуждают идею введения специального сбора с импортных вин. С такой инициативой выступил Борис Титов. В начале июня бизнес-омбудсмен и экс-кандидат в президенты направил главе государства письмо, в котором утверждал, что введение пошлин необходимо для поддержки отечественных виноделов и позволит собрать для отрасли до 30 миллиардов рублей.

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Эта идея вызвала неоднозначную реакцию. Бориса Титова, семье которого принадлежит крупный производитель вин Абрау-Дюрсо, начали обвинять в протекционизме, а эксперты заговорили о том, что от заградительных мер российские виноделы напротив, пострадают, оставшись без дешевого сырья.



Павел Швец, винодел: «Мы, делая вино в Крыму, в Севастополе, не имеем возможности продать ни одну бутылку за границей, вообще, а импортные вина у нас продаются, ни один бар нам не может заплатить денег — санкции. Это обидно, общемировые правила нарушены в отношении нас».



Вино — продукт местности, и по классическим канонам делается только из местного винограда. Европа давно защитила свои рынки от дешевых привозных виноматериалов. А потом еще под видом санкций запретила импорт крымских вин. В России же заградительных пошлин нет.



Когда российские виноделы говорят о заградительных пошлинах на винный импорт, речь не идет о качественном итальянском или французском вине. Речь идет о недорогом виноматериале, который поставляется в нашу страну из Африки и Южной Америки.



В Чили или в ЮАР собирают два урожая в год и заваливают дешевыми виноматериалами российский рынок. Вкус у такого вина, как говорят специалисты, ординарный. Продукт выдается за российское вино, и покупатель думает, что в его бокале крымский или краснодарский напиток.



Елена Костенко, генеральный директор агрофирмы «Золотая балка»: «Мы предлагаем, чтобы российскими винами считали только те, где виноград выращен на территории Российской Федерации и полный цикл производства в России».



Российское виноделие, по сути, младенец. Все оборудование для производства пока закупается в Европе. Государственная помощь нужна как виноградарям, так и виноделам. Отрасль приходится создавать практически с нуля. Однако у медали две стороны: защитные пошлины могут дать толчок к развитию российской отрасли или уничтожить честную конкуренцию.



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