Госдума приняла во втором чтении закон о совместном завещании супругов

Законопроект о совместных завещаниях супругов и наследственных договорах прошел второе чтение в нижней палате.
В совместном завещании супруги смогут определить финансовые последствия смерти каждого из них. При наличии такого документа не нужно будет сначала делить совместную собственность супругов после смерти одного из них, а затем решать вопрос о наследниках, как это происходит сейчас. Можно будет заранее указать кому, какое имущество и в какой последовательности переходит.
Что касается наследственного договора, то он представляет собой соглашение между потенциальными наследодателем и наследниками. Договор может возлагать на последних обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия. В частности, это может быть обязанность ухаживать за наследодателем до кончины или пожертвовать часть наследства на благотворительность. Такой договор, по словам автора проекта, будет особенно удобен при наследовании бизнеса.
Для предотвращения злоупотреблений совместное завещание и наследственный договор подлежат нотариальному удостоверению при условии видеофиксации.
Автор проекта — глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, практика совместных завещаний и наследственных договоров распространена во многих странах мира уже много лет. Ожидается, что новые поправки вступят в силу с 1 июля 2019 года, сообщает сайт «Российской газеты».
Что касается наследственного договора, то он представляет собой соглашение между потенциальными наследодателем и наследниками. Договор может возлагать на последних обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия. В частности, это может быть обязанность ухаживать за наследодателем до кончины или пожертвовать часть наследства на благотворительность. Такой договор, по словам автора проекта, будет особенно удобен при наследовании бизнеса.
Для предотвращения злоупотреблений совместное завещание и наследственный договор подлежат нотариальному удостоверению при условии видеофиксации.
Автор проекта — глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, практика совместных завещаний и наследственных договоров распространена во многих странах мира уже много лет. Ожидается, что новые поправки вступят в силу с 1 июля 2019 года, сообщает сайт «Российской газеты».
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