Борис Эйфман завершает сезон показом лучших спектаклей на сцене Александринского театра

Театр балета Бориса Эйфмана завершает сезон серией спектаклей на сцене Александринки.

В июле будут показаны пять репертуарных постановок коллектива. Начали с «Анны Карениной» на музыку Чайковского. Дадут еще балет «Роден, ее вечный идол» — об истории страсти двух скульпторов — Огюста и Камиллы Клодель.



Также покажут и «Русского Гамлета» о судьбе императора Павла I. Завершит летний блок спектакль «Чайковский. PRO et СONTRA» — о личности и творческом мире самого любимого композитора Эйфмана.



Этими балетами уже смогла насладиться и европейская публика. Гастроли в июне с успехом прошли в Монако, Братиславе, Вене и Берлине. После каждого показа восторженные зрители долго аплодировали стоя.



20-летняя Дарья Резник уже два года в труппе театра и танцует главные партии в том числе Анны Карениной и Балерины в «Красной Жизели». Именно показ этого легендарного спектакля совпадает с матчем четвертьфинала чемпионата мира по футболу, когда встретятся сборные России и Хорватии. В театре надеются, что зрители не будут обсуждать голы непосредственно во время балета.