    Борис Эйфман завершает сезон показом лучших спектаклей на сцене Александринского театра. Санкт-Петербург, балет, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБорис Эйфман завершает сезон показом лучших спектаклей на сцене Александринского театра

    Борис Эйфман завершает сезон показом лучших спектаклей на сцене Александринского театра

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    Борис Эйфман завершает сезон показом лучших спектаклей на сцене Александринского театра

    Борис Эйфман завершает сезон показом лучших спектаклей на сцене Александринского театра

      Театр балета Бориса Эйфмана завершает сезон серией спектаклей на сцене Александринки.

      В июле будут показаны пять репертуарных постановок коллектива. Начали с «Анны Карениной» на музыку Чайковского. Дадут еще балет «Роден, ее вечный идол» — об истории страсти двух скульпторов — Огюста и Камиллы Клодель.

      Также покажут и «Русского Гамлета» о судьбе императора Павла I. Завершит летний блок спектакль «Чайковский. PRO et СONTRA» — о личности и творческом мире самого любимого композитора Эйфмана.

      Этими балетами уже смогла насладиться и европейская публика. Гастроли в июне с успехом прошли в Монако, Братиславе, Вене и Берлине. После каждого показа восторженные зрители долго аплодировали стоя.

      20-летняя Дарья Резник уже два года в труппе театра и танцует главные партии в том числе Анны Карениной и Балерины в «Красной Жизели». Именно показ этого легендарного спектакля совпадает с матчем четвертьфинала чемпионата мира по футболу, когда встретятся сборные России и Хорватии. В театре надеются, что зрители не будут обсуждать голы непосредственно во время балета.

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