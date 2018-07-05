Неизвестные слили в петербургскую Славянку зловонные химикаты

Росприроднадзор вновь работает на реке Славянке. Инспекторы ищут источник загрязнения притока Невы после жалоб петербуржцев на запах ацетона.

По словам горожан, появлению токсичного зловония предшествовало появление мутных пятен и пены на поверхности воды. По предварительной информации, стоки в акваторию могли попасть из выпуска, находящегося на балансе «Водоканала». Через него ведется водоотведение нескольких организаций, среди которых РЖД, исправительная колония №5 и некоторых коммерческих компаний.



Славянка является одной из самых неблагополучных рек Петербурга. Сточные воды туда сбрасывают уже около 10 лет. Один из самых громких случаев зафиксировали в 2013 году. Тогда дело дошло до Верховного суда. В итоге виновник был оштрафован на 18 с половиной миллионов рублей.