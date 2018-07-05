    Тимошенко раскрыла план Порошенко по срыву президентских выборов

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    Тимошенко раскрыла план Порошенко по срыву президентских выборов

    Тимошенко раскрыла план Порошенко по срыву президентских выборов

    Президент Украины Пётр Порошенко хочет активизировать боевые действия, чтобы не проводить президентские выборы в стране. Об этом заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире украинского телевидения.

    Юлия Тимошенко: «Порошенко хочет инициировать начало войны в Украине, чтобы дополнительно были захвачены территории Украины. Он хочет, чтобы все горело. Он хочет ввести военное положение, чтобы не проводить в стране выборы».

    По словам Тимошенко, он якобы уже начал переговоры с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, чтобы осуществить свой план.

    Она призвала Порошенко отказаться от крайне опасных намерений, которые уже начали воплощаться в жизнь. Тимошенко добавила, что украинский народ не позволит отказаться от выборов, а действующему президенту уже ничто не поможет остаться у власти больше одного срока.

    Между тем глава ДНР Александр Захарченко опроверг сообщения о том, что ведет какие-либо переговоры с киевскими властями, передает РИА Новости.

    Александр Захарченко: «У Юлии Тимошенко богатое воображение. Порошенко и вообще киевская власть ни на явном, ни на тайном уровне не выходили на контакт с нами».

    Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Во время военного положения голосование в стране проводиться не может.

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