Для подмосковных пенсионеров вводят новую льготу

Сегодня Московская областная дума в третьем чтении приняла закон о бесплатном проезде на электричках для всех пенсионеров и других льготных категорий граждан, проживающих в столице и области.

Новые правила вступят в силу 1 августа. Кроме пенсионеров, право бесплатного проезда получат почетные доноры, законные представители детей-инвалидов, опекуны, взявшие ребенка из детдома, а также один из родителей в многодетной семье. Льгота будет действовать только в обычных электричках — в скоростных поездах повышенной комфортности, как и прежде, платить придется всем.



Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Наш мегаполис, наш Московский, столичный регион тесно интегрированы друг в друга. И, конечно, такая льгота позволит людям старшего поколения заметно сохранить свои сбережения при путешествии в область и обратно».



Более того, Воробьёв предложил ввести для подмосковных пенсионеров от 60 лет и старше бесплатный проезд во всем общественном транспорте столицы. Такая льгота может появиться уже с 1 сентября.



Также губернатор на заседании Мособлдумы заявил, что заработные платы врачам и среднему медперсоналу в Московской области повысят на 15% с 1 сентября (заработная плата младшего медперсонала и социальных работников была повышена с 1 мая).



Андрей Воробьёв: «Добавлю, что повышение зарплат на 15% ждет и работников муниципальных учреждений культуры».



Кроме того, по словам Воробьёва, каждый молодой учитель и классный руководитель с 1 сентября получат прибавку 5 тыс. рублей.