В Омске хулиганы напали на маршрутку и избили школьников

Нападение хулиганов заставило водителя маршрутки в Омске прервать рейс и высадить пассажиров. Этого потребовали разъяренные мужчины, которые преградили шоферу путь и прорвались в салон, выломав дверь.

Дебоширы распылили газовый баллончик, а затем вытащили троих школьников и начали избивать их. Стоит отметить, что очевидцы не решались вмешаться и защитить подростков.



Избиение продолжалось несколько минут, после чего нападавшие скрылись. Сейчас стражи порядка устанавливают всех участников конфликта.