В Омске хулиганы напали на маршрутку и избили школьников

Нападение хулиганов заставило водителя маршрутки в Омске прервать рейс и высадить пассажиров. Этого потребовали разъяренные мужчины, которые преградили шоферу путь и прорвались в салон, выломав дверь.
Дебоширы распылили газовый баллончик, а затем вытащили троих школьников и начали избивать их. Стоит отметить, что очевидцы не решались вмешаться и защитить подростков.
Избиение продолжалось несколько минут, после чего нападавшие скрылись. Сейчас стражи порядка устанавливают всех участников конфликта.
Избиение продолжалось несколько минут, после чего нападавшие скрылись. Сейчас стражи порядка устанавливают всех участников конфликта.
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