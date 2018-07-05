    Брифинг Марии Захаровой
    В Омске хулиганы напали на маршрутку и избили школьников. дети и подростки, драки и избиения, нападения, Омск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Омске хулиганы напали на маршрутку и избили школьников

    В Омске хулиганы напали на маршрутку и избили школьников

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    В Омске хулиганы напали на маршрутку и избили школьников

    В Омске хулиганы напали на маршрутку и избили школьников

      Нападение хулиганов заставило водителя маршрутки в Омске прервать рейс и высадить пассажиров. Этого потребовали разъяренные мужчины, которые преградили шоферу путь и прорвались в салон, выломав дверь.

      Дебоширы распылили газовый баллончик, а затем вытащили троих школьников и начали избивать их. Стоит отметить, что очевидцы не решались вмешаться и защитить подростков.

      Избиение продолжалось несколько минут, после чего нападавшие скрылись. Сейчас стражи порядка устанавливают всех участников конфликта.

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