В Сирии боевики бросили оружие, которое поставляли западные страны

В Сирии, где накануне по гуманитарному коридору в провинции Дераа вышли тысячи семей, боевики, убегая, бросили бронетехнику, оружие, тонны боеприпасов и сухие пайки.

Плац воинской части сирийской правительственной армии в городе Изра превратился в выставочную площадку современного вооружения террористических группировок: противотанковые управляемые ракеты разных модификаций, зенитные установки, минометы всех калибров, тонны боеприпасов, экипировка, стрелковое оружие. Арсенал, которым можно вооружить целую дивизию.



Судя по внешнему виду, многие из образцов оружия уже неоднократно применялись в боях. Но большинство абсолютно новые, еще в заводской упаковке и смазке. Лежали на складах и ждали своего часа. Благодаря стремительному наступлению сирийской правительственной армии он так и не наступил.



По маркировке на сданном террористами оружие можно изучать географию. Почти все — производства западных стран, входящих в блок НАТО.



Среди иностранного оружия встречаются даже настоящие раритеты: английские и французские винтовки еще времен Первой и Второй мировых войн. Есть и советское, некогда захваченное боевиками. Техника в рабочем состоянии. Разве что несколько пробоин от осколков на броне. В машинах и вовсе даже бензин остался в баках.



Группировки боевиков все еще продолжают удерживать часть сирийских городов. Но их освобождение — лишь вопрос времени. И не только силой оружия. Уже сейчас многие населенные пункты присоединяются к перемирию благодаря переговорному процессу, организованному сотрудникам Российского центра по примирению.



Подробности — в видеоматериале.