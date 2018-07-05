В Риге на 12 часов задержали шеф-редактора Sputnik Латвия

Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс накануне был задержан полицейскими в Риге и отпущен спустя почти 12 часов.
Валентинс Роженцовс является гражданином Латвии, в Ригу он прилетел по работе. Его, по собственным словам, задержали «для беседы» в 22:40 (совпадает с московским), передает РИА Новости.
Валентинс Роженцовс: «Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов».
Он добавил, что в Латвии «это не считается формальным задержанием».
Агентство Sputnik, основанное МИА «Россия сегодня», начало работу на глобальном медиарынке 10 ноября 2014 года. Головной офис находится в Москве. На сайте агентства говорится, что оно «показывает многополярный мир, где у каждой страны есть свои национальные интересы, культура, история, традиции».
Валентинс Роженцовс: «Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов».
Он добавил, что в Латвии «это не считается формальным задержанием».
Агентство Sputnik, основанное МИА «Россия сегодня», начало работу на глобальном медиарынке 10 ноября 2014 года. Головной офис находится в Москве. На сайте агентства говорится, что оно «показывает многополярный мир, где у каждой страны есть свои национальные интересы, культура, история, традиции».
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