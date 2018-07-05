    5 июля, 14:00. Брифинг Марии Захаровой

    В Риге на 12 часов задержали шеф-редактора Sputnik Латвия

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    В Риге на 12 часов задержали шеф-редактора Sputnik Латвия

    В Риге на 12 часов задержали <nobr>шеф-редактора</nobr> Sputnik Латвия

    Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс накануне был задержан полицейскими в Риге и отпущен спустя почти 12 часов.

    Валентинс Роженцовс является гражданином Латвии, в Ригу он прилетел по работе. Его, по собственным словам, задержали «для беседы» в 22:40 (совпадает с московским), передает РИА Новости.

    Валентинс Роженцовс: «Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов».

    Он добавил, что в Латвии «это не считается формальным задержанием».

    Агентство Sputnik, основанное МИА «Россия сегодня», начало работу на глобальном медиарынке 10 ноября 2014 года. Головной офис находится в Москве. На сайте агентства говорится, что оно «показывает многополярный мир, где у каждой страны есть свои национальные интересы, культура, история, традиции».

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