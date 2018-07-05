    5 июля, 14:00. Брифинг Марии Захаровой
    В Туле призывников отправили служить в первую научно-производственную роту. армия и флот РФ, Минобороны РФ, Тула. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Туле призывников отправили служить в первую научно-производственную роту

    В Туле призывников отправили служить в первую научно-производственную роту

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    В Туле призывников отправили служить в первую научно-производственную роту

    В Туле призывников отправили служить в первую <nobr>научно-производственную</nobr> роту

      Двум десяткам молодых людей из Тульской области предстоит открыть новый этап в жизни российской армии. Они отправляются служить в новое подразделение Вооруженных сил.

      По указу Владимира Путина оно создано для сохранения высококвалифицированных кадров на оборонных предприятиях страны. Служба проходит в научно-производственных ротах. Принявших присягу новобранцев напутствовал губернатор Тульской области.

      Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Благодаря этим подразделениям, научно-производственным ротам, наши новобранцы без отрыва от производства будут проходить воинскую службу».

      Научно-производственная рота в Туле создана на базе тульской военно-воздушной дивизии совместно с предприятиями ВПК.

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