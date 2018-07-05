В Туле призывников отправили служить в первую научно-производственную роту

Двум десяткам молодых людей из Тульской области предстоит открыть новый этап в жизни российской армии. Они отправляются служить в новое подразделение Вооруженных сил.

По указу Владимира Путина оно создано для сохранения высококвалифицированных кадров на оборонных предприятиях страны. Служба проходит в научно-производственных ротах. Принявших присягу новобранцев напутствовал губернатор Тульской области.



Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Благодаря этим подразделениям, научно-производственным ротам, наши новобранцы без отрыва от производства будут проходить воинскую службу».



Научно-производственная рота в Туле создана на базе тульской военно-воздушной дивизии совместно с предприятиями ВПК.