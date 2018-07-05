    ЦБ отозвал лицензию у якутского банка «Таатта»

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    ЦБ отозвал лицензию у якутского банка «Таатта»

    ЦБ отозвал лицензию у якутского банка «Таатта»

    Банк России с 5 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таатта», зарегистрированной в Якутске. По величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе РФ.

    Как объяснили в ЦБ, проблемы у банка «Таатта» возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера капитала банка и реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

    Банк России: «При этом банк „Таатта“ осуществлял „схемные“ операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, дважды направлялась Банком России в правоохранительные органы».

    Кроме того, регулятор обнаружил в действиях собственников и руководства банка накануне отзыва лицензии признаки масштабного вывода активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информацию об этом ЦБ намерен направить в правоохранительные органы.

    «Таатта» является участником системы страхования вкладов. Выплаты компенсаций начнутся не позднее 19 июля.

    В ЦБ также подчеркнули, что банк не являлся социально значимым и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Якутии.

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