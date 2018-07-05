Матвиенко в Пекине отметила поразительную скорость развития российско-китайских отношений

От челночного бизнеса до сотрудничества в области космоса, атомной энергетики и сфере высоких технологий — такая скорость изменений в отношениях между Россией и Китаем всего лишь за четверть века поражает, заявила Валентина Матвиенко.
Председатель Совета Федерации возглавляет делегацию российских парламентариев, которые отправились в Китай с официальным визитом.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Вот так, если вдуматься, еще в начале 90-х — это 20–25 лет назад — российско-китайское сотрудничество воспринималось через, как мы их называли тогда, челноков, которые с большими китайскими баулами возили товары из Китая в Россию, продавали на рынках. А сегодня мы говорим о сотрудничестве в высоких технологиях, космосе, атомной энергетике, в реализации крупнейших и сложнейших инфраструктурных проектов».
За время короткой поездки гости посетили Государственный Большой театр Китая. В фойе гостям показали выставку, которая предваряет новую постановку коллектива «А зори здесь тихие». Артисты представили фрагменты постановок из репертуара театра. Он 11 лет назад открывался русской оперой «Князь Игорь».
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Вот так, если вдуматься, еще в начале 90-х — это 20–25 лет назад — российско-китайское сотрудничество воспринималось через, как мы их называли тогда, челноков, которые с большими китайскими баулами возили товары из Китая в Россию, продавали на рынках. А сегодня мы говорим о сотрудничестве в высоких технологиях, космосе, атомной энергетике, в реализации крупнейших и сложнейших инфраструктурных проектов».
За время короткой поездки гости посетили Государственный Большой театр Китая. В фойе гостям показали выставку, которая предваряет новую постановку коллектива «А зори здесь тихие». Артисты представили фрагменты постановок из репертуара театра. Он 11 лет назад открывался русской оперой «Князь Игорь».
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