Матвиенко в Пекине отметила поразительную скорость развития российско-китайских отношений

От челночного бизнеса до сотрудничества в области космоса, атомной энергетики и сфере высоких технологий — такая скорость изменений в отношениях между Россией и Китаем всего лишь за четверть века поражает, заявила Валентина Матвиенко.

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Матвиенко

Председатель Совета Федерации возглавляет делегацию российских парламентариев, которые отправились в Китай с официальным визитом.



Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Вот так, если вдуматься, еще в начале 90-х — это 20–25 лет назад — российско-китайское сотрудничество воспринималось через, как мы их называли тогда, челноков, которые с большими китайскими баулами возили товары из Китая в Россию, продавали на рынках. А сегодня мы говорим о сотрудничестве в высоких технологиях, космосе, атомной энергетике, в реализации крупнейших и сложнейших инфраструктурных проектов».



За время короткой поездки гости посетили Государственный Большой театр Китая. В фойе гостям показали выставку, которая предваряет новую постановку коллектива «А зори здесь тихие». Артисты представили фрагменты постановок из репертуара театра. Он 11 лет назад открывался русской оперой «Князь Игорь».