В США в День независимости прошел турнир по поеданию хот-догов

Американцы в День независимости США сразились в ежегодном скоростном поедании хот-догов .

Соревнования традиционно проходят на Кони-Айленде в Нью-Йорке в легендарной закусочной «Натанс». Правила простые и не меняются уже почти сто лет: нужно съесть как можно больше сосисок за десять минут.



Награда — горчичный пояс — досталась в этом году Джои Честнату, десятикратному чемпиону по поеданию хот-догов. На этот раз он успел проглотить 74 штуки и установил мировой рекорд. На конкурсе есть и женский разряд. Победительницей стала Мики Судо: хрупкой с виду девушке удалось съесть 37 хот-догов за 10 минут.