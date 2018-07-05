    В США в День независимости прошел турнир по поеданию хот-догов. США, еда, торжества и праздники, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США в День независимости прошел турнир по поеданию хот-догов

    В США в День независимости прошел турнир по поеданию хот-догов

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    В США в День независимости прошел турнир по поеданию <nobr>хот-догов</nobr>

    В США в День независимости прошел турнир по поеданию хот-догов

    В США в День независимости прошел турнир по поеданию <nobr>хот-догов</nobr>

      Американцы в День независимости США сразились в ежегодном скоростном поедании хот-догов.

      Соревнования традиционно проходят на Кони-Айленде в Нью-Йорке в легендарной закусочной «Натанс». Правила простые и не меняются уже почти сто лет: нужно съесть как можно больше сосисок за десять минут.

      Награда — горчичный пояс — досталась в этом году Джои Честнату, десятикратному чемпиону по поеданию хот-догов. На этот раз он успел проглотить 74 штуки и установил мировой рекорд. На конкурсе есть и женский разряд. Победительницей стала Мики Судо: хрупкой с виду девушке удалось съесть 37 хот-догов за 10 минут.

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