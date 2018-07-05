    Три фуры и микроавтобус столкнулись в Смоленской области: есть погибший

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    • Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
    Три фуры и микроавтобус столкнулись в Смоленской области: есть погибший

    Три фуры и микроавтобус столкнулись в Смоленской области: есть погибший

    Три фуры и микроавтобус столкнулись в Смоленской области: есть погибший
  • Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области

    • Один человек погиб в ДТП с тремя грузовыми автомобилями и микроавтобусом.

    ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе М-1 в Сафоновском районе Смоленской области. Водитель микроавтобуса погиб, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета.

    Из сообщения единой дежурно-диспетчерской службы: «ДТП произошло с тремя фурами и микроавтобусом. По предварительным данным, водитель микроавтобуса погиб, один пассажир фуры доставлен в Сафоновскую центральную районную больницу с переломом голени».

    Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются. Причины ДТП пока не известны, специалисты работают на месте происшествия.

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