Три фуры и микроавтобус столкнулись в Смоленской области: есть погибший

Один человек погиб в ДТП с тремя грузовыми автомобилями и микроавтобусом.
ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе М-1 в Сафоновском районе Смоленской области. Водитель микроавтобуса погиб, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета.
Из сообщения единой дежурно-диспетчерской службы: «ДТП произошло с тремя фурами и микроавтобусом. По предварительным данным, водитель микроавтобуса погиб, один пассажир фуры доставлен в Сафоновскую центральную районную больницу с переломом голени».
Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются. Причины ДТП пока не известны, специалисты работают на месте происшествия.
Из сообщения единой дежурно-диспетчерской службы: «ДТП произошло с тремя фурами и микроавтобусом. По предварительным данным, водитель микроавтобуса погиб, один пассажир фуры доставлен в Сафоновскую центральную районную больницу с переломом голени».
Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются. Причины ДТП пока не известны, специалисты работают на месте происшествия.
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