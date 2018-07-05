В «Яндексе» назвали причину утечки данных с Google Docs

Документы из сервиса Google Docs оказались в открытом доступе
из-за настроек доступа, сохраненных самими пользователями.
Компания «Яндекс» подтвердила информацию о том, что файлы пользователей облачного сервиса Google Docs стали индексироваться в ее поисковой системе. Об этом агентству RNS сообщили в пресс-службе российской технологической компании.
В среду вечером пользователи обратили внимание, что поисковая система «Яндекса» начала индексировать файлы на Google Docs. При определенных параметрах поиска оказались доступны в том числе документы с личными данными и паролями.
Пресс-служба «Яндекса»: «В среду вечером в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com. Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация».
В компании отметили, что в поисковой системе индексируются только те файлы, которые находятся в открытом доступе. В выдаче оказались только те файлы, в настройках доступа к которым было указано «общедоступно для поиска и просмотра».
Пресс-служба «Яндекса»: «„Яндекс“ индексирует только открытую часть Интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, „Яндекс“ не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета».
В среду вечером пользователи обратили внимание, что поисковая система «Яндекса» начала индексировать файлы на Google Docs. При определенных параметрах поиска оказались доступны в том числе документы с личными данными и паролями.
Пресс-служба «Яндекса»: «В среду вечером в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com. Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация».
В компании отметили, что в поисковой системе индексируются только те файлы, которые находятся в открытом доступе. В выдаче оказались только те файлы, в настройках доступа к которым было указано «общедоступно для поиска и просмотра».
Пресс-служба «Яндекса»: «„Яндекс“ индексирует только открытую часть Интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, „Яндекс“ не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета».
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