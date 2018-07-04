Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на саммите в Хельсинке Путин и Трамп, вероятно, обсудят тему обострения ситуации на юго-западе Сирии. А сегодня министр обсудил ситуацию на юге Сирии с главой МИД Иордании.

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Об этом Лавров рассказал после встречи со иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Дело в том, что сирийские правительственные войска начали наступление в провинции Дераа, которую уже семь лет удерживают оппозиционные группировки, а также террористы «Джебхат-ан-Нусры» и ИГИЛ.



Сергей Лавров: «В южной части Сирии, как я уже сказал, действует договоренность России, Иордании и США о южной зоне деэскалации, которая предполагает прекращение боевых действий и при этом никоим образом не ограничивает и даже предполагает наращивание борьбы против террористов из ИГИЛ и „Джебхат Ан-Нусры“».



Помимо этого, Сергей Лавров и Айман ас-Сафади обсудили снятие односторонних санкций в отношении Сирии. На переговорах Лавров отметил, что российская сторона неоднократно поднимала вопрос об отмене санкций западных стран.