Центр Петербурга замер в пробке после массовой аварии на Литейном

Авария с перевернувшимся внедорожником остановила Литейный проспект.

Менее часа назад напротив Мариинской больницы столкнулись как минимум три автомобиля. От сильного удара один из них опрокинулся набок.



У машины серьезно повреждена передняя часть, выбито лобовое стекло, сработали подушки безопасности. По словам очевидцев, пострадал водитель.



На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Для движения заблокированы почти три полосы. В обе стороны образовались пробки. Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока сейчас там не превышает и двух километров в час.