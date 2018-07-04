    Центр Петербурга замер в пробке после массовой аварии на Литейном. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦентр Петербурга замер в пробке после массовой аварии на Литейном

    Центр Петербурга замер в пробке после массовой аварии на Литейном

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    • Фото: Дмитрий Димченко / vk.com
    Центр Петербурга замер в пробке после массовой аварии на Литейном

    Центр Петербурга замер в пробке после массовой аварии на Литейном

    Центр Петербурга замер в пробке после массовой аварии на Литейном
    • Фото: Дмитрий Димченко / vk.com

      • Авария с перевернувшимся внедорожником остановила Литейный проспект.

      Менее часа назад напротив Мариинской больницы столкнулись как минимум три автомобиля. От сильного удара один из них опрокинулся набок.

      У машины серьезно повреждена передняя часть, выбито лобовое стекло, сработали подушки безопасности. По словам очевидцев, пострадал водитель.

      На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Для движения заблокированы почти три полосы. В обе стороны образовались пробки. Судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока сейчас там не превышает и двух километров в час.

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