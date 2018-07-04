    «Жевать нечем»: летчик Ярошенко рассказал о пытках в США

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    • Фото: moskalkova.official / instagram.com
    «Жевать нечем»: летчик Ярошенко рассказал о пытках в США

    «Жевать нечем»: летчик Ярошенко рассказал о пытках в США

    «Жевать нечем»: летчик Ярошенко рассказал о пытках в США
  • Фото: moskalkova.official / instagram.com

    • Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США на 20 лет, написал письмо уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

    В своем послании Ярошенко заявил, что хотел бы честного судебного процесса, во время которого была бы оглашена информация о том, что его похитили и пытали.

    Константин Ярошенко: «Я бы очень хотел, чтобы состоялся настоящий судебный процесс с озвучиванием всего происходящего в то время со мной и вокруг меня, а не так, как проходил „демократический, открытый, честный“ суд в США, где мне было запрещено озвучивать и упоминать о моем похищении, пытках и других серьезных вещах, имеющихся в „деле“».

    В частности, по словам летчика, он был похищен по приказу властей США и удерживался «агентами». Кроме того, его пытали, избивали и проводили «допрос с пристрастием». В результате, заявил Ярошенко, он потерял зубы, передает РИА Новости.

    Константин Ярошенко: «Я уже много лет прошу, чтобы мне вставили выбитые агентами США при проведении пыток и потерянные в результате неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или съемные протезы… Жевать нечем».

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    Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он якобы готовился к контрабанде крупной партии кокаина в США. В 2011 году суд приговорил Ярошенко к 20 годам заключения. Сначала россиянин отбывал срок в тюрьме «Форт-Дикс» (Нью-Джерси), а затем его перевели в «Данбери» (штат Коннектикут).

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