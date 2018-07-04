    В Сочи водитель иномарки сбил 6 человек на тротуаре: видео. ДТП, Сочи, пешеходы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи водитель иномарки сбил 6 человек на тротуаре: видео

    В Сочи водитель иномарки сбил 6 человек на тротуаре: видео

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    В Сочи водитель иномарки сбил 6 человек на тротуаре: видео

    В Сочи водитель иномарки сбил 6 человек на тротуаре: видео

    В Сочи водитель иномарки сбил 6 человек на тротуаре: видео

      Один пешеход погиб и пять пострадали в автокатастрофе в Сочи.

      Трагедия произошла неподалеку от автобусной остановки в поселке Дагомыс (курортный микрорайон в Лазаревском районе Сочи).

      По данным местных СМИ, водитель Chevrolet заснул за рулем, выехал на встречную полосу, а потом сбил людей на тротуаре.

      В результате один пешеход погиб на месте. Еще пятерых госпитализировали. Двое из пострадавших были доставлены в реанимацию, передает «Интерфакс».

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