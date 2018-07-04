В Сочи водитель иномарки сбил 6 человек на тротуаре: видео

Один пешеход погиб и пять пострадали в автокатастрофе в Сочи.
Трагедия произошла неподалеку от автобусной остановки в поселке Дагомыс (курортный микрорайон в Лазаревском районе Сочи).
По данным местных СМИ, водитель Chevrolet заснул за рулем, выехал на встречную полосу, а потом сбил людей на тротуаре.
В результате один пешеход погиб на месте. Еще пятерых госпитализировали. Двое из пострадавших были доставлены в реанимацию, передает «Интерфакс».
По данным местных СМИ, водитель Chevrolet заснул за рулем, выехал на встречную полосу, а потом сбил людей на тротуаре.
В результате один пешеход погиб на месте. Еще пятерых госпитализировали. Двое из пострадавших были доставлены в реанимацию, передает «Интерфакс».
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