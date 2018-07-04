В Канаде женщина напала с ножом на пассажиров автобуса

В канадском городе Брамптон женщина с ножом напала на пассажиров автобуса и порезала четырех человек.
По данным канадской полиции, 20-летняя женщина напала на людей в городском автобусе во вторник вечером. У женщины был нож, им она ударила четверых пассажиров. Пострадали 49-летний мужчина и три женщины 28, 19 и 18 лет. Все они были доставлены в больницы. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
Злоумышленницу задержали полицейские. Ей предъявили обвинения в покушении на убийство. В среду она должна предстать перед судом в Торонто, а пока полиция выясняет мотивы, толкнувшие ее к совершению преступления, передает телеканал CTV.
Злоумышленницу задержали полицейские. Ей предъявили обвинения в покушении на убийство. В среду она должна предстать перед судом в Торонто, а пока полиция выясняет мотивы, толкнувшие ее к совершению преступления, передает телеканал CTV.
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