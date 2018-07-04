    Немецкие архивные документы помогли дайверу из Петербурга найти место гибели эсминца «Новик». Великая Отечественная война, Санкт-Петербург, армия и флот РФ, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНемецкие архивные документы помогли дайверу из Петербурга найти место гибели эсминца «Новик»

    Немецкие архивные документы помогли дайверу из Петербурга найти место гибели эсминца «Новик»

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    Немецкие архивные документы помогли дайверу из Петербурга найти место гибели эсминца «Новик»

    Немецкие архивные документы помогли дайверу из Петербурга найти место гибели эсминца «Новик»

    Немецкие архивные документы помогли дайверу из Петербурга найти место гибели эсминца «Новик»

      На дне Балтийского моря найден подорвавшийся на мине в годы Великой Отечественной войны дореволюционный эсминец «Новик». Находку удалось сделать благодаря расшифрованным немецким документам.

      Как отмечает корреспондент НТВ Николай Булкин, эскадренный миноносец «Новик» для своего времени лучший по вооружению и самый быстроходный корабль. Геройски отвоевав в Первую мировую, он погибнет во время Великой Отечественной войны в Балтийском море. Место гибели удалось обнаружить спустя 77 лет.

      Команда дайверов нашла потерянный корабль, носивший в советское время имя «Яков Свердлов», недалеко от берегов Эстонии.

      Историк Михаил Иванов — тот человек, благодаря кому во многом и была найдена сперва точка на карте, а потом и корабль на дне моря. Предполагали, что эсминец погиб во время трагического Таллиннского перехода, когда спешно корабли Балтийского флота под огнем фашистов перебрасывали из Таллина в Кронштадт.

      Михаил как раз и изучил донесения немецких летчиков. Спустя месяцы после перехода они скидывали глубинные бомбы на какой-то подводный объект, разглядев его по пятнам солярки. Думали, что атакуют подлодку.

      Михаил сверил их рапорты с немецкими документами — маршрутом перехода и минными заграждениями, обозначенными квадратами. И предположил, что это была не подводка, а затонувший эсминец.

      Михаил Иванов, дайвер-исследователь: «Я сопоставил данные с минными заграждениями и решил, что, по всей видимости, это и есть „Новик“. Немцы ошибочно думали, что отбомбили подлодку. Но, на самом деле, это был затонувший корабль „Новик“. Дальше мы уже убедились в этом на месте».

      На эсминце погибли 144 человека. Не исключено, что в скором времени их родные смогут принять участие в памятной акции на месте крушения эскадренного миноносца, который считается братской могилой для тех, кто погиб, но победил. Если посмотреть на орудия эсминца, они застыли в боевой изготовке. Кормовые 102- миллиметровые пушки развернуты по левому борту, а зенитки смотрят вверх, готовые отразить воздушные атаки.

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