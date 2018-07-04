Немецкие архивные документы помогли дайверу из Петербурга найти место гибели эсминца «Новик»

На дне Балтийского моря найден подорвавшийся на мине в годы Великой Отечественной войны дореволюционный эсминец «Новик». Находку удалось сделать благодаря расшифрованным немецким документам.

Как отмечает корреспондент НТВ Николай Булкин, эскадренный миноносец «Новик» для своего времени лучший по вооружению и самый быстроходный корабль. Геройски отвоевав в Первую мировую, он погибнет во время Великой Отечественной войны в Балтийском море. Место гибели удалось обнаружить спустя 77 лет.



Команда дайверов нашла потерянный корабль, носивший в советское время имя «Яков Свердлов», недалеко от берегов Эстонии.



Историк Михаил Иванов — тот человек, благодаря кому во многом и была найдена сперва точка на карте, а потом и корабль на дне моря. Предполагали, что эсминец погиб во время трагического Таллиннского перехода, когда спешно корабли Балтийского флота под огнем фашистов перебрасывали из Таллина в Кронштадт.



Михаил как раз и изучил донесения немецких летчиков. Спустя месяцы после перехода они скидывали глубинные бомбы на какой-то подводный объект, разглядев его по пятнам солярки. Думали, что атакуют подлодку.



Михаил сверил их рапорты с немецкими документами — маршрутом перехода и минными заграждениями, обозначенными квадратами. И предположил, что это была не подводка, а затонувший эсминец.



Михаил Иванов, дайвер-исследователь: «Я сопоставил данные с минными заграждениями и решил, что, по всей видимости, это и есть „Новик“. Немцы ошибочно думали, что отбомбили подлодку. Но, на самом деле, это был затонувший корабль „Новик“. Дальше мы уже убедились в этом на месте».



На эсминце погибли 144 человека. Не исключено, что в скором времени их родные смогут принять участие в памятной акции на месте крушения эскадренного миноносца, который считается братской могилой для тех, кто погиб, но победил. Если посмотреть на орудия эсминца, они застыли в боевой изготовке. Кормовые 102- миллиметровые пушки развернуты по левому борту, а зенитки смотрят вверх, готовые отразить воздушные атаки.