Петербургским онкологам поможет бельгийский циклотрон

В Петербурге запустили первый в России циклотрон нового поколения. Самый мощный на сегодня аппарат установили в Центре протонной терапии медицинского института имени Березина.

На аппарате можно будет производить в два раза больше изотопа фтор-18, чем на машинах прошлого поколения. Он эффективно используется для лечения онкологических заболеваний. К тому же помимо энергоэффективности новинка отличается компактностью.



Сегодня в помещение с циклотроном пустили консула Бельгии, страны-производителя машины. Когда аппарат уже будет запущен, с экскурсией сюда уже не зайдешь.



С открытием циклотрона в центре есть полный комплекс лечения рака этим методом. Впервые в России пациент теперь может в одном месте пройти диагностику и терапию. А врачи в свою очередь здесь же смогут контролировать качество и результативность лечения.



Специалисты отмечают, что теперь нет необходимости уезжать для лечения в Европу и Америку. В Петербурге значительно дешевле. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности метод протонной лучевой терапии часто применяют для лечения детей. Данная клиника частная, но правительство выделяет квоты.