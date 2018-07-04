    Петербургским онкологам поможет бельгийский циклотрон. Санкт-Петербург, онкологические заболевания, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургским онкологам поможет бельгийский циклотрон

    Петербургским онкологам поможет бельгийский циклотрон

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    Петербургским онкологам поможет бельгийский циклотрон

    Петербургским онкологам поможет бельгийский циклотрон

    Петербургским онкологам поможет бельгийский циклотрон

      В Петербурге запустили первый в России циклотрон нового поколения. Самый мощный на сегодня аппарат установили в Центре протонной терапии медицинского института имени Березина.

      На аппарате можно будет производить в два раза больше изотопа фтор-18, чем на машинах прошлого поколения. Он эффективно используется для лечения онкологических заболеваний. К тому же помимо энергоэффективности новинка отличается компактностью.

      Сегодня в помещение с циклотроном пустили консула Бельгии, страны-производителя машины. Когда аппарат уже будет запущен, с экскурсией сюда уже не зайдешь.

      С открытием циклотрона в центре есть полный комплекс лечения рака этим методом. Впервые в России пациент теперь может в одном месте пройти диагностику и терапию. А врачи в свою очередь здесь же смогут контролировать качество и результативность лечения.

      Специалисты отмечают, что теперь нет необходимости уезжать для лечения в Европу и Америку. В Петербурге значительно дешевле. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности метод протонной лучевой терапии часто применяют для лечения детей. Данная клиника частная, но правительство выделяет квоты.

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