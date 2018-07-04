    Петербургский ЗакС запретит продажу энергетиков и кальянные в жилых домах. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, алкоголь, законодательство, курение, пенсии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский ЗакС запретит продажу энергетиков и кальянные в жилых домах

    Петербургский ЗакС запретит продажу энергетиков и кальянные в жилых домах

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    Петербургский ЗакС запретит продажу энергетиков и кальянные в жилых домах

    Петербургский ЗакС запретит продажу энергетиков и кальянные в жилых домах

      На заключительном заседании перед уходом на летние каникулы петербургские депутаты рассмотрели сразу несколько законопроектов. Наиболее острым стал вопрос о пенсионной реформе, однако ее одобрило парламентское большинство (37 депутатов).

      Комитет по законодательству петербургского парламента предложил не только запретить продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, или попросту энергетики, но и закрыть все кальянные в жилых домах.

      Денис Четырбок, председатель Комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Порядка нескольких сотен таких кальянных заведений работает в Петербурге. Эти заведения открываются без всякого согласования с жильцами, вопреки их мнению и зачастую подобные кальянные просто выкуривают жильцов из своих законных квартир».

      Тем временем в кулуарах ЗакСа уже обсуждают тренды следующего сезона. После каникул городские депутаты планируют ввести административную ответственность для руферов, причем на федеральном уровне, и запретить продажу алкоголя на первых этажах многоквартирных домов.

      Так что, учитывая инициативы об энергетиках, кальянах и прогулках по крышам, видимо, не только парламентарии, но и сами горожане на летних каникулах постараются как следует отдохнуть, пока есть возможность.

      Подробнее о заключительном заседании весенней сессии питерского ЗакСа расскажет корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.

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