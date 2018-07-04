    Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

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    Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

    Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

    Президент РФ Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с национальным праздником — Днем независимости США.

    Эту информацию на встрече с журналистами ТАСС подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин направил поздравление Трампу», — сообщил он.

    День независимости США празднуется 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости США, которая провозгласила независимость Штатов от Королевства Великобритании. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — «Четвертое июля». Торжества сопровождаются фейерверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, пикниками, концертами, бейсбольными матчами, семейными встречами и выступлениями политиков.

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