МВД подготовило законопроект о предоставлении гражданства людям без паспорта

МВД подготовило законопроекты, которые помогут получить правовой статус лицам без гражданства и участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.
Как рассказали в управлении по вопросам миграции МВД, речь идет о тех, кто въехал в Россию после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения (90 дней) и уже долгие годы расплачивается за совершенное административное правонарушение.
В первую очередь законопроект коснется лиц без паспорта, у которых нет другой родины и другого гражданства. Также новая норма поможет лицам без гражданства, которым после освобождения из мест заключения в России некуда уехать, передает РИА Новости.
Ольга Кириллова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ: «Люди смогут обратиться в наше подразделение и получить документ, удостоверяющий личность. Это послужит в дальнейшем основанием для получения гражданства. То есть они долгие годы здесь жили и постоянно находились».
Кроме того, Кириллова сообщила о разработке еще одного законопроекта, направленного на упрощение процедуры получения гражданства для участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников. По ее словам, пришло время четко определить понятие соотечественника.
Также в управлении по вопросам миграции МВД сообщили, что сейчас ведомство прорабатывает вопросы, связанные с упрощением процедуры получения гражданства высококвалифицированными специалистами из-за рубежа.
Отметим, что согласно закону «О гражданстве» легализоваться в РФ могут только те, кто приехал в Россию более 16 лет назад (до ноября 2002 года). Остальные должны быть депортированы.
В первую очередь законопроект коснется лиц без паспорта, у которых нет другой родины и другого гражданства. Также новая норма поможет лицам без гражданства, которым после освобождения из мест заключения в России некуда уехать, передает РИА Новости.
Ольга Кириллова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ: «Люди смогут обратиться в наше подразделение и получить документ, удостоверяющий личность. Это послужит в дальнейшем основанием для получения гражданства. То есть они долгие годы здесь жили и постоянно находились».
Кроме того, Кириллова сообщила о разработке еще одного законопроекта, направленного на упрощение процедуры получения гражданства для участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников. По ее словам, пришло время четко определить понятие соотечественника.
Также в управлении по вопросам миграции МВД сообщили, что сейчас ведомство прорабатывает вопросы, связанные с упрощением процедуры получения гражданства высококвалифицированными специалистами из-за рубежа.
Отметим, что согласно закону «О гражданстве» легализоваться в РФ могут только те, кто приехал в Россию более 16 лет назад (до ноября 2002 года). Остальные должны быть депортированы.
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