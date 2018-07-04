    Участник команды КВН «Пирамида» покончил с собой

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    • Фото: kapital-rus.ru
    Участник команды КВН «Пирамида» покончил с собой

    Участник команды КВН «Пирамида» покончил с собой

    Участник команды КВН «Пирамида» покончил с собой
  • Фото: kapital-rus.ru

    • Директор североосетинского театра КВН назвал причину смерти экс-участника команды «Пирамида» Аслана Алборова.

    Сослан Плиев подтвердил, что известный кавээнщик совершил самоубийство.

    При этом Плиев подчеркнул, что ничего не знает о причине такого решения Аслана Алборова.

    Сослан Плиев, директор североосетинского театра КВН: «Да, это самоубийство, но мы в принципе просим воздержаться от версий, пока никто ничего не знает о причинах. Правда, не знаем, почему это произошло, потому что не было никаких причин, о которых можно было бы говорить».

    Напомним, ранее сегодня стало известно, что Аслан Алборов, выступавший за команды КВН «Пирамида» и «На характере», скончался во Владикавказе на 34-м году жизни.

    Соболезнования родным и близким артиста уже выразили в Международном союзе КВН. Прощание с Алборовым состоится в пятницу, 6 июля, во Владикавказе, передает РИА Новости.

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