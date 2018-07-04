В Уфе матери подрались на детской площадке из-за сигареты: видео

Детская площадка в Уфе превратилась в своеобразный ринг, отношения на котором выясняли молодые матери. Несколько женщин поспорили о том, кто из них достоин носить это гордое звание, а в ком родительский инстинкт так и не проснулся. Одну из дам обвинили в том, что отрицательно влияет на воспитание подрастающего поколения.

В итоге плохой пример детям показали все участники потасовки. Чем она закончилась и кто разнял отчаянных домохозяек, расскажет корреспондент НТВ Дарья Вязовая.



Кто первым, а, точнее, первой распустил руки, глядя на любительские видеокадры, сразу и не разберешь. Ссора молодых мам на детской площадке быстро переросла в потасовку. Ее устроили две дамы. Их знакомые вмешались, чтобы предотвратить драку, но оказались тоже биты. Очевидцы в итоге отошли на безопасное расстояние и тайком снимали побоище.



Они все никак не могли остановиться. Рядом с одной беспомощно топтался муж с решеткой для гриля в руках, около другой рыдал от страха ребенок. Но эти женщины словно ничего не замечали вокруг. В выражениях дамы, кстати, тоже не стеснялись. Судя по комментариям на записи, женщина с коляской сделала замечание своей соседке, которая якобы додумалась появиться с сигаретой на детской площадке.



Оппонентку же урок хороших манер не вдохновил. Мол она и сама мать, так что в чужих советах ничуть не нуждается. Хотя, конечно, из первых уст, как говорится, это прозвучало немного иначе. Подробнее — в репортаже НТВ.