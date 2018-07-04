В Москве 60 пострадавших объединились против черного риелтора и добились суда

В Останкинском суде стартовали слушания по делу квартирного рейдера с голливудской фамилией Лундгрен. Принадлежит она гражданину Израиля — Владимиру, который уже давно живет в России и здесь весьма приуспел в присвоении собственности москвичей.

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Люди лишились своих квадратных метров странным образом. Они якобы дарили доли или недвижимость целиком, причем, как бывает в таких случаях, зачастую не подписывая никакие документы. Впрочем, так было не со всеми. Некоторых заставляли оформлять квартиры на чужих людей под страхом смерти.



Что творили Лундгрен и его сообщники, осталось на записи камеры мобильных телефонов пострадавших. Это стало едва ли не главным доказательством бесчинств захватчиков чужого имущества. Они буквально выживали людей, заставляя забыть о своем имуществе. Большинство потерпевших — пенсионеры или одинокие женщины. Но Лундгрен решился атаковать даже бывшего полицейского, который возглавляет совет ветеранов МВД. Какую роль он сыграл в этой истории, знает корреспондент НТВ Мария Семенова.



На первом заседании суда по делу так называемых черных риелторов тщательно изучали кадры любительской съемки. Главный герой ролика — Владимир Лундгрен с ломом в руках пытается вскрыть дверь в квартиру. Уверяет: отныне он — собственник одной из комнат. Прежнюю хозяйку, а теперь его соседку, которая старается всячески помешать взлому бесцеремонно отталкивает. Через несколько минут борьбы у женщины сдают нервы.



В другой квартире, в которую также бесцеремонно вторгся тот же мужчина в очках, — брюнетка, оккупировавшая чужой диван (иначе и не скажешь). Это боевая подруга Владимира Лундгрена — Людмила Коваленко. Она в дуэте отвечала за эмоциональный накал.



Последние два года подобные спектакли эти двое и еще один их сообщник разыгрывают уже в СИЗО. Четвертый фигурант уголовного дела находится под подпиской о не выезде. Их обвиняют по статьям «Принуждение к совершению сделки, совершенное организованной группой с применением насилия» и «Вымогательство». Пострадавшие от действий банды уверены, что смогли довести дело до суда, потому что объединились. Подробнее — в видеоматериале НТВ.