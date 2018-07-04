    Суд наказал английского фаната, изрисовавшего памятник Черенкову

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    • Фото: redwhite / vk.com
    Суд наказал английского фаната, изрисовавшего памятник Черенкову

    Суд наказал английского фаната, изрисовавшего памятник Черенкову

    Суд наказал английского фаната, изрисовавшего памятник Черенкову
  • Фото: redwhite / vk.com

    • Тушинский суд Москвы приговорил к штрафу болельщика из Англии, который изрисовал памятник футболисту Фёдору Черенкову.

    20-летний Холл Руфус Эдвард, приехавший на чемпионат мира из Великобритании, признан виновным в административном правонарушении и оштрафован на 3 тыс. рублей.

    Также в пресс-службе суда сообщили, что молодой болельщик на заседании признал свою вину и принес извинения, передает ТАСС.

    Напомним, о выходке британского болельщика стало известно после матча, в котором Англия в серии пенальти победила Колумбию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Фанат красной краской написал слово England (Англия) на памятнике прославленному футболисту Фёдору Черенкову, который установлен у столичного стадиона «Спартак» («Открытие Арена»).

    Позднее фанат-вандал был задержан, а надпись на памятнике, по некоторым данным, отмыли другие английские болельщики.

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