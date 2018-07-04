Российские футбольные фанаты оказались самыми расточительными

Больше всех денег за время группового этапа чемпионата мира по футболу потратили россияне. Такие данные приводят аналитики платежной системы Visa.

Оценивались траты как на стадионах, так и на фестивалях болельщиков. Наши соотечественники с 14-го по 29 июня раскошелились на полмиллиарда рублей.



С более скромной суммой в 74 миллиона распрощались мексиканцы, на третьей и четвертой строчках рейтинга расположились перуанцы и аргентинцы с одинаковой суммой в 31 миллион.



Замыкают пятерку болельщики из Колумбии, потратившие 20 миллионов. Самыми бережливыми оказались гости из Туниса, Нигерии и Марокко.