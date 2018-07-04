Во Владикавказе скончался 33-летний кавээнщик Аслан Алборов

Бывший участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов умер во Владикавказе.
О смерти 33-летнего артиста сообщил директор североосетинского театра КВН Сослан Плиев. Причину смерти кавээнщика он не назвал.
Между тем ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Алборов покончил с собой в ночь на 4 июля.
Аслан Алборов вместе с командой «Пирамида» выступал в Высшей лиге КВН и дважды становившейся вице-чемпионом. Последним местом его работы стал телеканал «Осетия-Ирыстон».
Сегодня ночью не стало Аслана Алборова.Опубликовано Sos Pliev Вторник, 3 июля 2018 г.
Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю.
Знаю только что когда уходят…
Между тем ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Алборов покончил с собой в ночь на 4 июля.
Аслан Алборов вместе с командой «Пирамида» выступал в Высшей лиге КВН и дважды становившейся вице-чемпионом. Последним местом его работы стал телеканал «Осетия-Ирыстон».
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