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    Во Владикавказе скончался 33-летний кавээнщик Аслан Алборов

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    • Фото: Sos Pliev / facebook.com
    Во Владикавказе скончался <nobr>33-летний</nobr> кавээнщик Аслан Алборов

    Во Владикавказе скончался 33-летний кавээнщик Аслан Алборов

    Во Владикавказе скончался <nobr>33-летний</nobr> кавээнщик Аслан Алборов
  • Фото: Sos Pliev / facebook.com

    • Бывший участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов умер во Владикавказе.

    О смерти 33-летнего артиста сообщил директор североосетинского театра КВН Сослан Плиев. Причину смерти кавээнщика он не назвал.

    Сегодня ночью не стало Аслана Алборова.
    Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю.
    Знаю только что когда уходят…

    Опубликовано Sos Pliev Вторник, 3 июля 2018 г.

    Между тем ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Алборов покончил с собой в ночь на 4 июля.

    Аслан Алборов вместе с командой «Пирамида» выступал в Высшей лиге КВН и дважды становившейся вице-чемпионом. Последним местом его работы стал телеканал «Осетия-Ирыстон».

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