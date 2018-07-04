Воспитанники подмосковного дома-интерната покорили горные вершины Крыма

Из похода по горному Крыму вернулись мужественные участники экспедиции. Воспитанники Филимонковского детского дома, страдающие нарушениями опорно-двигательного аппарата, совершают восхождения, которые являются частью сложнейшей реабилитации. Восстановление проводят врачи и педагоги благотворительного фонда «Жизнь в движении».

Пересматривая фотографии, они, кажется, часами готовы рассказывать, как в Крыму покоряли скалы высотой в 16-этажный дом. Сейчас Анжела улыбается, а был момент, когда на склоне она расплакалась и сказала, что дальше не пойдет. Дети плакали, кричали, раздирали ладони в кровь, но ни один не сдался. Даже если нет ноги, как у Полины, или обеих рук, как у Паши, это не повод останавливаться, когда есть цель.



Паша — скалолаз, футболист, а еще горнолыжник. Его точно не назовешь человеком с ограниченными возможностями, скорее, с грандиозными планами: хочет встать на сноуборд, выступить на соревнованиях по легкой атлетике и в Паралимпиаде поучаствовать. А крымские вершины покорить, говорит, было делом принципа, ведь никто не верил, что у него получится.



Павел Трофимов: «Мне сказали: это невозможно, мы не знаем, как ты вообще туда полезешь. Если что, в море покупаешься, отдохни душевно и все».



Паша спорить не стал, но не на пляж пошел, а в горы.



Павел Трофимов: «Приходишь на склон, просто поворачиваешься, встаешь перед горой, стоишь — аж мурашки по телу. Ты понимаешь, что это нужно сделать. Если ты это не сделаешь, зачем ты тогда сюда приехал?»



Как передает корреспондент Дина Иванова, «Жизнь в движении» — это и девиз, и еще название благотворительного фонда, который помогает подросткам с непростыми судьбами и сложными диагнозами доказать, что нет ничего невозможного. Им уже покорились Килиманджаро, Эверест, Эльбрус. Крымский маршрут из-за скал оказался одним из сложнейших.



Наталья Шагинян-Нидэм, соучредитель фонда «Жизнь в движении»: «Ребята стояли над пропастью. Нужно было сделать первый шаг, а вот этот первый шаг — он самый страшный, потому что ты не понимаешь, куда ты идешь, сзади только веревка и впереди веревка».



Они не только преодолевали себя, они учились доверять другу другу и за 10 дней стали командой. Вместе идти к цели, пусть и непростой, гораздо легче, чем в одиночку.



Стас Новиков: «Только вперед и больше назад не хотелось, хоть и сложно было».



Алексей Шапоренков: «Когда добрался, ты, во-первых, весь мокрый, на эмоциях. И когда ты поворачиваешься назад — у тебя все на ладони, весь Крым».



Этот скалистый путь вместе со своими воспитанниками прошел Михаил Маслов, директор дома-интерната подмосковного поселка Филимонки.



Михаил Маслов, директор Филимонковского детского дома-интерната: «Как раз сейчас, преодолев свой страх, свои эмоции, им, которые вроде как не могут, а сделали, будет легче по жизни идти. Это настоящая победа, это настоящий героизм, потому что их сила воли и упертость дали возможность достичь этих высот».



Ребята планируют вернуться на Эльбрус, а еще подняться на Арарат. Непокоренных высот пока много. Чтобы помочь, отправьте СМС на номер 3141 с текстом: «ШАГ» и суммой пожертвования. Например: «шаг 500».