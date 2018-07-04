    «Натали Турс» аннулирует все оплаченные туры
    В Орле полицейские задержали пьяную вагоновожатую трамвая: видео. ДТП, Орловская область, алкоголь, пьяные, трамваи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Орле полицейские задержали пьяную вагоновожатую трамвая: видео

    В Орле полицейские задержали пьяную вагоновожатую трамвая: видео

    3 комментария
    • Фото: Рита Веселова / vk.com
    В Орле полицейские задержали пьяную вагоновожатую трамвая: видео

    В Орле полицейские задержали пьяную вагоновожатую трамвая: видео

    В Орле полицейские задержали пьяную вагоновожатую трамвая: видео
    • Фото: Рита Веселова / vk.com

      • В Орле нетрезвая водитель трамвая протаранила автомобиль, после чего продолжила движение. Остановить нарушительницу удалось только через несколько кварталов.

      На видео, которое сняли очевидцы задержания, видно, как пьяную вагоновожатую выводят из трамвая сотрудники полиции. Стражам порядка пришлось поддерживать женщину, так как она не могла держаться на ногах.

      Очевидец: «Тут не пятьдесят грамм, а походу в хлам!»

      Как сообщает портал «Орловские новости», сотрудницу муниципального предприятия уже уволили по статье.

      Леонид Агибалов, помощник генерального директора МУП «Трамвайно-троллейбусного предприятия»: «В семье не без урода. Выпила водки, совершила ДТП. Это вопиющий случай. И водителя мы увольняем по статье».

      Агибалов добавил, что скорее всего, женщина «решила выпить» уже находясь на рабочем месте — прямо в трамвае.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru