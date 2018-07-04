Bank of America предупредил о риске повторения кризиса 1998 года

Аналитики Bank of America не исключили скорого повторения мирового финансового кризиса
1997–1998 годов.
Эксперты отметили, что сильный доллар вновь оказывает давление на развивающиеся ранки, а динамика на мировом фондовом рынке сходна с той, что наблюдалась перед событиям 20-летней давности, когда в азиатском регионе произошел экономический кризис, а в России — дефолт.
В частности, ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт обратил внимание на «устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций и сокращающиеся рынки развивающихся стран». По его словам, все это похоже на эхо событий 1997–1998 годов.
Впрочем, в Bloomberg отметили, что у подобного сравнения есть и недостатки. Так, падение валют развивающихся стран скорее связано с ростом в США, чем со слабостью национальных экономик. Кроме того, азиатские экономики сейчас выглядят куда более устойчивыми, чем перед кризисом конца 90-х.
В частности, ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт обратил внимание на «устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций и сокращающиеся рынки развивающихся стран». По его словам, все это похоже на эхо событий 1997–1998 годов.
Впрочем, в Bloomberg отметили, что у подобного сравнения есть и недостатки. Так, падение валют развивающихся стран скорее связано с ростом в США, чем со слабостью национальных экономик. Кроме того, азиатские экономики сейчас выглядят куда более устойчивыми, чем перед кризисом конца 90-х.
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