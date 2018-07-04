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    Bank of America предупредил о риске повторения кризиса 1998 года

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    Bank of America предупредил о риске повторения кризиса 1998 года

    Bank of America предупредил о риске повторения кризиса 1998 года

    Аналитики Bank of America не исключили скорого повторения мирового финансового кризиса 1997–1998 годов.

    Эксперты отметили, что сильный доллар вновь оказывает давление на развивающиеся ранки, а динамика на мировом фондовом рынке сходна с той, что наблюдалась перед событиям 20-летней давности, когда в азиатском регионе произошел экономический кризис, а в России — дефолт.

    В частности, ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт обратил внимание на «устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций и сокращающиеся рынки развивающихся стран». По его словам, все это похоже на эхо событий 1997–1998 годов.

    Впрочем, в Bloomberg отметили, что у подобного сравнения есть и недостатки. Так, падение валют развивающихся стран скорее связано с ростом в США, чем со слабостью национальных экономик. Кроме того, азиатские экономики сейчас выглядят куда более устойчивыми, чем перед кризисом конца 90-х.

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