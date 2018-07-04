Более 6 тысяч человек покинули зону деэскалации на юго-западе Сирии

В сирийскую провинцию Дераа, где на днях открылся гуманитарный коридор, хлынули тысячи беженцев. Среди более чем шести тысяч человек есть семьи боевиков.

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Беженцы хотят переселиться в те части Сирии, которые контролирует правительственная армия. Многим из сбежавших от террористов нашелся приют в городе Джебаб. Там на территории бывшего парка развлечений развернули палаточный лагерь.



Абдуль Хамид Аль-Рифай, начальник пункта временного содержания беженцев Джибаб: «Этот лагерь мы подготовили ещё неделю назад. Знали, что людей будет много. Сейчас здесь проживает две с половиной тысячи человек. Я не берусь предположить, как долго им придется прожить здесь, но в любом случае они могут рассчитывать на нашу помощь».



Пока люди осваиваются, армия президента Сирии Башара Асада собирается атаковать город Хафер-Шамс в пяти километрах отсюда. Он до сих пор находится под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ). Также существует опасность, что среди освобожденных есть те, кто только выдает себя за мирных граждан. Военные опасаются, что на территорию лагеря могут пронести взрывное устройство. Все машины тщательно осматривают.