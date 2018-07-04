Более 6 тысяч человек покинули зону деэскалации на юго-западе Сирии

В сирийскую провинцию Дераа, где на днях открылся гуманитарный коридор, хлынули тысячи беженцев. Среди более чем шести тысяч человек есть семьи боевиков.
Беженцы хотят переселиться в те части Сирии, которые контролирует правительственная армия. Многим из сбежавших от террористов нашелся приют в городе Джебаб. Там на территории бывшего парка развлечений развернули палаточный лагерь.
Абдуль Хамид Аль-Рифай, начальник пункта временного содержания беженцев Джибаб: «Этот лагерь мы подготовили ещё неделю назад. Знали, что людей будет много. Сейчас здесь проживает две с половиной тысячи человек. Я не берусь предположить, как долго им придется прожить здесь, но в любом случае они могут рассчитывать на нашу помощь».
Пока люди осваиваются, армия президента Сирии Башара Асада собирается атаковать город Хафер-Шамс в пяти километрах отсюда. Он до сих пор находится под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ). Также существует опасность, что среди освобожденных есть те, кто только выдает себя за мирных граждан. Военные опасаются, что на территорию лагеря могут пронести взрывное устройство. Все машины тщательно осматривают.
Абдуль Хамид Аль-Рифай, начальник пункта временного содержания беженцев Джибаб: «Этот лагерь мы подготовили ещё неделю назад. Знали, что людей будет много. Сейчас здесь проживает две с половиной тысячи человек. Я не берусь предположить, как долго им придется прожить здесь, но в любом случае они могут рассчитывать на нашу помощь».
Пока люди осваиваются, армия президента Сирии Башара Асада собирается атаковать город Хафер-Шамс в пяти километрах отсюда. Он до сих пор находится под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ). Также существует опасность, что среди освобожденных есть те, кто только выдает себя за мирных граждан. Военные опасаются, что на территорию лагеря могут пронести взрывное устройство. Все машины тщательно осматривают.
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