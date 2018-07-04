В Севастополе перезахоронили останки солдат, погибших при обороне города в Великую Отечественную

В Севастополе перезахоронили останки защитников города, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Останки солдат обнаружили поисковые отряды во время проведения вахты памяти. Торжественная церемония прошла на территории мемориального комплекса «35-я береговая батарея» в бухте Казачьей.



Останки 161-го героя доставили к некрополю на автомобилях времен Великой Отечественной в сопровождении морских пехотинцев. Само перезахоронение прошло со всеми воинскими почестями и оружейным салютом.



Проводить в последний путь защитников Севастополя собрались жители города, ветераны, школьники, участники поисковых отрядов, а также несколько родственников погибших красноармейцев.



Церемония перезахоронения воинов в этом музейном комплексе проводится не впервые. В прошлом году там нашли последнее пристанище останки 78 защитников Севастополя, обнаруженные поисковиками.