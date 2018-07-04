Минобороны РФ будет вести собственную книгу рекордов

Российское военное ведомство создаст информационный ресурс, на котором будет рассказывать о рекордах Вооруженных сил страны.
Министерство обороны РФ откроет на своем сайте раздел, который должен стать книгой рекордов: в нем будет рассказываться о значительных достижениях российской армии. Об этом ведомство сообщило в среду, передает ТАСС.
Из сообщения Минобороны РФ: «Сегодня на официальном сайте Министерства обороны открывается уникальный электронный информационный ресурс „Книга рекордов Вооруженных сил Российской Федерации“. Пользователи смогут ознакомиться с яркими достижениями и рекордами в военной сфере».
Ресурс будет включать достижения всех видов и родов войск, спортсменов-армейцев, а также ученых. Так, на ресурсе будет размещена информация о самых долгих беспосадочных полетах на бомбардировщиках Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95 (этот самолет считается самым скоростным среди машин своего типа), о посадке транспортного самолета Ан-124 «Руслан» на лед в Заполярье.
Из сообщения Минобороны РФ: «Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение специальных задач военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных сил».
Из сообщения Минобороны РФ: «Сегодня на официальном сайте Министерства обороны открывается уникальный электронный информационный ресурс „Книга рекордов Вооруженных сил Российской Федерации“. Пользователи смогут ознакомиться с яркими достижениями и рекордами в военной сфере».
Ресурс будет включать достижения всех видов и родов войск, спортсменов-армейцев, а также ученых. Так, на ресурсе будет размещена информация о самых долгих беспосадочных полетах на бомбардировщиках Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95 (этот самолет считается самым скоростным среди машин своего типа), о посадке транспортного самолета Ан-124 «Руслан» на лед в Заполярье.
Из сообщения Минобороны РФ: «Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение специальных задач военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных сил».
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