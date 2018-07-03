В центре Киева застрелили человека

Стрельба произошла в центре украинской столицы. Там злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину.
В украинской полиции сообщают, что пострадавший был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Мужчина скончался.
На месте происшествия, по некоторым данным, на Большой Васильковской улице, найдены гильзы, предположительно, от пистолета Макарова. Полицейские не исключают, что убийство было заказным, однако не делают выводов до установления личности погибшего.
Злоумышленник с места преступления скрылся. В городе ведутся его поиски, объявлен план-перехват «Сирена».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», передает РИА Новости.
На месте происшествия, по некоторым данным, на Большой Васильковской улице, найдены гильзы, предположительно, от пистолета Макарова. Полицейские не исключают, что убийство было заказным, однако не делают выводов до установления личности погибшего.
Злоумышленник с места преступления скрылся. В городе ведутся его поиски, объявлен план-перехват «Сирена».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», передает РИА Новости.
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