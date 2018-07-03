Грузовик смял такси на питерской кольцевой

В районе развязки КАДА с Волхонским шоссе произошло серьезное ДТП.

Грузовик смял такси на петербургской кольцевой. Есть пострадавшие. Серьезная авария произошла возле развязки с Волхонским шоссе. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля резко затормозил, после чего в него въехал грузовой.



От сильного удара заднюю часть машины вдавило внутрь. Травмы получили две девушки, находившиеся в салоне. Сообщается, что одна из них находится в тяжелом состоянии.