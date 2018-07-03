Запад боится, что Путин «переиграет» Трампа на встрече тет-а-тет

На предстоящем саммите в Хельсинки Трамп хотел бы переговорить с Путиным один на один — до того, как к ним присоединятся другие члены делегаций. Кремль уже дал понять, что не имеет ничего против такого формата. Зато американские политологи высказывают опасения, что без поддержки своих советников президент США позволит себя «переиграть».

Известно, что на таких встречах присутствует обычно только переводчик. Там нет советников, и часто нет даже стенографистов. Поэтому в США многие опасаются, что российский президент за счет большого опыта переговоров Трампа «переиграет». А тот, в свою очередь, наобещает чего-то невероятного и может даже признать Крым российским. Поэтому пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая всем сомневающимся, заявила, что санкции по Крыму сохранятся, пока полуостров не будет возвращен Украине.



В Кремле же разговоры о том, быть или не быть беседе наедине, комментируют довольно лаконично. Встречу такую не исключают, к тому же Владимиру Путину, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, удобен любой формат переговоров, если он подходит собеседнику.



Финская пресса, в свою очередь, гадает, где будет проходить саммит. Несколько дней назад называлась правительственная резиденция Кенигстед под Хельсинки, но теперь ее больше не рассматривают, потому что площадь там банально мала. Сами финны были бы рады, если б все проходило в столице, несмотря на то что ради безопасности в городе придется ограничивать движение. Кстати, чтобы обеспечить безопасность, финских полицейских отзывают из отпусков, а по всей стране ищут добровольцев, которые смогут помочь столичным коллегам.



Что касается тем саммита, то в российском МИД отмечают, что лидеры двух стран могут поговорить и о проблемах кибербезопасности, и о противодействии терроризму в Сирии. А по данным СNN, Трамп якобы подумывает признать террористической организацией иранский Корпус Стражей Исламской революции. По сути это как если бы кто-то предложил признать террористами американскую нацгвардию — последствия явно миру спокойствия не добавят, передает корреспондент НТВ Иван Трушкин.



